رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از رونمایی سیاهه جدید انتشار آلودگی هوای ایران در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: این نسخه با پوشش تمام کشور و شناسایی منابع جدید آلاینده، مبنای تصمیم‌گیری‌های آینده برای کاهش آلودگی هوا خواهد بود.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد طاهری با اشاره به پیشرفت تدوین این سیاهه اظهار کرد: اگرچه شرایط جنگی روند تهیه این سند را با چالش‌هایی مواجه کرد، اما با همکاری دستگاه‌های مسئول، روند تدوین آن پیشرفت قابل توجهی داشته و طبق برنامه در نیمه دوم امسال رونمایی می‌شود.

وی افزود: در سیاهه جدید، علاوه بر آلاینده‌ها و منابع جدید، دامنه مطالعه از چند کلانشهر به کل کشور گسترش یافته تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت انتشار آلاینده‌ها ارائه شود.

طاهری تصریح کرد: صنایع نفتی، منابع خانگی و تجاری، حمل‌ونقل جاده‌ای، خطوط راه‌آهن، فرودگاه‌ها، سایت‌های دفن پسماند و پسماندسوزی از جمله منابعی هستند که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: این رویکرد امکان ترسیم تصویری یکپارچه از وضعیت انتشار آلاینده‌ها در کشور را فراهم می‌کند و مبنای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر برای اجرای قانون هوای پاک خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: سیاهه انتشار آلودگی هوا یک فرآیند مستمر است و با به‌روزرسانی داده‌ها و تکمیل اطلاعات، به مرور دقیق‌تر و به شرایط واقعی نزدیک‌تر خواهد شد.

بر اساس ماده ۲ قانون هوای پاک وظیفه تدوین سیاهه انتشار آلودگی هوا بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. یک بار این سیاهه برای هشت کلانشهر کشور تهیه و در سال ۱۴۰۰ منتشر شد. تدوین سیاهه انتشار جدید سال گذشته رسانه‌ای شد.