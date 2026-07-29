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رئیس ستاد مرکزی اربعین کشور با تأکید بر آماده بودن مرزها برای تردد زائرین گفت: از زائران درخواست داریم از همه مرزهای اربعینی استفاده کنند تا خادمان بتوانند در مرزها بهتر خدمات ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اکبر پورجمشیدیان، چهارشنبه ۷ مرداد در سفر به خوزستان در جمع خبرنگاران، با اشاره به آخرین وضع مرزهای اربعینی اظهار کرد: همه مرزهای اربعینی ما آمادگی کامل برای خروج زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) جهت زیارت، و برای بازگشت آنان دارد. مشکل خاصی در هیچ یک از مرزها برای برگشت زوار امام حسین(ع) وجود ندارد.
وی افزود: از همه هموطنانی که برای زیارت مشرف شدهاند درخواست داریم از همه مرزهای اربعینی استفاده کنند. این کار باعث میشود خادمان نیز بتوانند در مرزها بهتر خدمت رسانی کنند، بهویژه از جهت تهیه وسایل نقلیه و اتوبوس که مدیریت فضا را برای ما راحتتر میکند.
تأکید بر ثبتنام در سامانه «سماح» و اهمیت بیمه زائران
پورجمشیدیان درخصوص آخرین آمار ثبتنام در سامانه سماح و اهمیت آن، گفت: ثبت نام در سامانه سماح، نظم کشور را نشان میدهد و خدمات قابل توجهی به زوار ارائه میکند. از آنجا که ثبتنام همزمان با بیمه زائران انجام میشود، اگر در طول سفر حادثهای رخ دهد، زائران میتوانند از بهترین خدمات بیمهای بهرهمند شوند. بنابراین از همه زائران، حتی اتباع قانونی مقیم ایران، درخواست داریم در سامانه سماح ثبتنام کنند تا بیمه شوند و از خدمات آن استفاده کنند. این کار برای ما ضروری و برای خود زائران لازم است.
رئیس ستاد مرکزی اربعین کشور درباره محورهای گفتوگو با مسئولان عراقی، بیان کرد: با توجه به اینکه بثخش اعظم مدیریت و خدمات اربعین بر عهده عراقیها است، در دیدار با آنان، بیش از هر چیز از طرف دولت و ملت ایران، از خدماتشان تشکر خواهیم کرد و همچنین از برگزاری مراسم تشییع با عظمت برای رهبر شهید انقلاب، قدردانی خواهیم کرد. البته برخی مشکلات جاری نیز مطرح خواهد شد و با آنها رایزنی میکنیم، بهویژه در زمینه برگشت زائران که انشاءالله مشکل خاصی نداشته باشیم.
ارزیابی خدمات ارائهشده تاکنون
وی ادامه داد: آنچه تاکنون به ذهن ما رسیده و تجربه سالهای قبل بوده، در ارائه خدمت به مردم و زوار امام حسین(ع) تلاش کردهایم به کار بگیریم. ممکن است برخی مسائل به ذهن ما نرسیده باشد، اما تا الان ارزیابی ما این است که بحمدالله خدمات در بهترین شکل ممکن ارائه شده و مشکل جدی که بر سفر و زیارت مردم تأثیر بگذارد، وجود ندارد.