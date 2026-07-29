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فرماندار وتعدادی از مسئولان بویین میاندشت با مادر طلبه شهید محمود زالی دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محموددرویشی فرماندار بویین میاندشت در این دیدار گفت: عزت و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهدا و صبر و استقامت خانوادههای آنان است.
طلبه شهید محمود زالی سال ۶۵ در ۱۹ سالگی در عملیات کربلای ۵ در شلمچه به شهادت رسید.
محفل انس با قرآن دانش اموزی در جوار امامزاده سلطان ابراهیم شهر سمیرم برگزار شد.
جمعی از دانش آموزان و قاریان قرآن به منظور گرامیداشت یاد و پاسداشت رهبر شهید محفل انس قرآنی برگزار کردند.