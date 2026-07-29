به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متخصصانی از شرکت‌های بزرگی، چون گوگل، متا، مایکروسافت، OpenAI و آنتروپیک در نامه‌ای تحت عنوان «تنظیم سرعت پیشرفت مرزها» (Pacing the Frontier)، نسبت به شتاب بی‌رویه توسعه هوش مصنوعی هشدار دادند. امضاکنندگان این نامه معتقدند اگر سرعت رشد توانمندی‌های AI از قدرت فهم و ارزیابی انسان‌ها پیشی بگیرد، خطر جدی برای جامعه ایجاد خواهد شد.

در این بیانیه تأکید شده است: رقابت شدید میان شرکت‌ها و کشور‌ها باعث شده تا هیچ‌کدام نتوانند به تنهایی سرعت خود را کاهش دهند؛ لذا مداخله دولت‌ها برای ایجاد ساختار‌های نظارتی و ابزار‌های فنی بین‌المللی ضروری است.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که حادثه اخیر «ایجنت سرکش OpenAI» و نفوذ آن به پلتفرم‌های هاگینگ‌فیس و مودال لبز، نگرانی‌ها را درباره تهدیدات سایبری مدل‌های ایجنت‌محور افزایش داده است. با این حال، کارشناسان معتقدند دستیابی به اجماع دولتی در سایه رقابت‌های مالی میلیارد دلاری، چالشی بزرگ خواهد بود.