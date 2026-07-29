قائم‌مقام سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج گفت: اگرچه تامین و مدیریت اصلی آب بر عهده مجموعه‌های متولی آب است، اما شهرداری در بخش‌های اجرایی مرتبط با آبیاری، میرآبی، لایروبی، بازسازی جوی‌ها و حمل ضایعات، وظایف خود را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، روح‌الله خرمجا با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» اظهار کرد: شهردار کرج پیش‌تر دستور داده بود تا کارشناسان ویژه برای پیگیری موضوع تامین آب رایگان برای شهروندان وارد عمل شوند، اما با توجه به شرایط کم‌آبی، این موضوع با استقبال چندانی روبه‌رو نشد.

وی به مجری سیمای البرز افزود: لایحه‌ای به شورای اسلامی شهر ارائه شده تا موضوعات مرتبط با آب‌رسانی، خرید حقابه، بازسازی، لایروبی، حمل ضایعات و به‌سازی جوی‌ها بررسی و برای آن اعتبار لازم پیش‌بینی شود. به گفته وی، شهرداری هزینه‌های مربوط به این اقدامات را تقبل می‌کند.

قائم‌مقام سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج با بیان اینکه به دلیل قطعی آب، بخشی از اقدامات اجرایی تاکنون متوقف بوده است، تصریح کرد: با دستور شهردار، این موضوع دوباره در دستور کار قرار گرفته و تلاش مجموعه شهرداری این است که در چارچوب اختیارات خود، هر اقدامی برای کمک به آبیاری و رفع مشکلات انجام دهد.

خرمجا در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز ادامه داد: در برخی نقاط، امکان تردد ماشین‌های آبرسانی وجود ندارد و همین مسئله اجرای برخی خدمات را دشوار کرده است. با این حال، شهرداری در تلاش است تا در مناطق مختلف از جمله نقاطی که با خشکی باغات روبه‌رو هستند، اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به وضعیت برخی باغات در منطقه کلاک گفت: در این محدوده، تعدادی از مالکان به دلیل خشکی باغات و تغییر شرایط، از ادامه نگهداری آنها صرف‌نظر کرده‌اند و در حال تفکیک و تغییر کاربری هستند.

قائم‌مقام سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج همچنین درباره قطع برخی درختان خشک‌شده در بخش دیگری از سخنان خود در برنامه نگاه مردم اظهار کرد: در مواردی که درختان به‌طور کامل خشک شده و برای ساکنان مزاحمت ایجاد می‌کنند، قطع آنها اقدامی منطقی و ضروری است.

خرمجا در پایان حضور در برنامه زنده نگاه مردم تأکید کرد: مجموعه شهرداری کرج همچنان خود را موظف می‌داند در حوزه آبیاری باغات و فضای سبز، هر میزان که در توان دارد برای کاهش مشکلات و حمایت از شهروندان اقدام کنند.