با تصویب هیات وزیران، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، به عضویت ستاد تنظیم بازار کشور درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام روابط عمومی استانداری تهران، هیات وزیران، عضویت محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران را در ستاد تنظیم بازار کشور تصویب کرد.

بر اساس این گزارش، ستاد تنظیم بازار کشور، مسئول تنظیم بازار داخلی و خارجی و شامل کنترل واردات و صادرات، تدوین مقررات بازرگانی، حمایت از صادرات غیرنفتی و مدیریت ثبت سفارش کالاها است.

هدف از این اقدامات ، تأمین نیاز بازار داخلی، جلوگیری از کمبود یا مازاد کالا و حفظ تراز تجاری کشور است.