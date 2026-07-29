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استاندار اردبیل از پرداخت ۵۰ درصد تسهیلات مصوب سفر رئیس جمهور برای طرح های اقتصادی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل امامی یگانه استاندار اردبیل در جلسه بررسی روند پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیس جمهور گفت: ۵۰ درصد از تسهیلات مصوب در سفر رئیسجمهور به استان برای طرحهای اقتصادی پرداخت شده است و ۱۶،۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ۲۶۰ طرح اقتصادی مصوب شده که باید در عرض ۲ سال به طور کامل پرداخت شود.
وی همچنین گفت: ۸،۲۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات مصوب در سال اول پرداخت شده است و پیگیری برای تحقق تعهدات باقیمانده در سال دوم ادامه دارد و در روزهای آینده، نشست پیگیری مصوبات سفر در نهاد ریاست جمهوری با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای استان برگزار میشود.
استاندار اردبیل افزود: در خصوص طرحهای اقتصادی مورد تفاهم، عملیات اجرایی ۱۲ طرح با ۲۴،۰۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است که این طرحها در حوزههای کشاورزی، صنعتی، گردشگری و انرژیهای تجدیدپذیر هستند.
امامی یگانه در پایان تأکید کرد: دولت با جدیت به دنبال تحقق کامل تعهدات خود در حوزه تسهیلات و حمایت از طرحهای اقتصادی است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد رونق بیشتر تولید و اشتغال در استان باشیم.