به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل امامی یگانه استاندار اردبیل در جلسه بررسی روند پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیس جمهور گفت: ۵۰ درصد از تسهیلات مصوب در سفر رئیس‌جمهور به استان برای طرح‌های اقتصادی پرداخت شده است و ۱۶،۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ۲۶۰ طرح اقتصادی مصوب شده که باید در عرض ۲ سال به طور کامل پرداخت شود.

وی همچنین گفت: ۸،۲۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات مصوب در سال اول پرداخت شده است و پیگیری برای تحقق تعهدات باقی‌مانده در سال دوم ادامه دارد و در روز‌های آینده، نشست پیگیری مصوبات سفر در نهاد ریاست جمهوری با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان برگزار می‌شود.

استاندار اردبیل افزود: در خصوص طرح‌های اقتصادی مورد تفاهم، عملیات اجرایی ۱۲ طرح با ۲۴،۰۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است که این طرح‌ها در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر هستند.

امامی یگانه در پایان تأکید کرد: دولت با جدیت به دنبال تحقق کامل تعهدات خود در حوزه تسهیلات و حمایت از طرح‌های اقتصادی است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد رونق بیشتر تولید و اشتغال در استان باشیم.