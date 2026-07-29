مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی گفت: اتحادیه تعاونی روستایی استان، اقدام به تولید روغن کلزا برای حمایت از تولید داخلی و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و عرضه در روستابازار‌های استان کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی، در بازدید از کارخانه روغن‌کشی پیرانشهر، از آغاز فرآوری و تولید روغن خوراکی کلزا از سوی اتحادیه تعاونی روستایی استان خبر داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند بخش کشاورزی و توانمندی شبکه تعاون روستایی استان اظهار داشت: برای نخستین بار، اتحادیه تعاونی روستایی استان، اقدام به تولید روغن کلزا کرده که این محصول با کیفیت، در راستای حمایت از تولید داخلی و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، از طریق روستابازار‌های استان عرضه خواهد شد.

حسامی افزود: توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، افزایش ارزش افزوده تولیدات، حمایت از کشاورزان و حذف واسطه‌های غیرضروری از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است و عرضه مستقیم روغن کلزا در روستابازارها، گامی مؤثر در تنظیم بازار و دسترسی مردم به محصولات سالم و باکیفیت به شمار می‌رود.

مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی، همچنین بر ضرورت توسعه فعالیت‌های بازرگانی شبکه تعاون روستایی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت واحد‌های فرآوری و صنایع تبدیلی، نقش مهمی در رونق اقتصاد روستاها، افزایش درآمد بهره‌برداران و تحقق امنیت غذایی دارد و این مسیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد.