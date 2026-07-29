حماسه حضور و میدان داری مردم در خیابان‌ها به ایستگاه صدو پنجاهم رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ۱۵۰ شب از میدان داری مردم در خیابان‌ها می‌گذرد؛ مردمی که در یک بزنگاه تاریخی برای خونخواهی، دفاع از کشور و حمایت از نیرو‌های مسلح، انتخاب کردند فقط تماشاگر نباشند.

در این شب مردم از مهم‌ترین برگ برنده ایران اسلامی یعنی ملت مبعوث شده در میدان، نعمت ولایت و تبعیت از رهبری، اتحاد و همبستگی مردم ایران و حمایت از نیرو‌های مسلح کشور گفتند و اعلام کردند تا تثبیت پیروزی نهایی و دستور رهبر معظم انقلاب در میدان حاضرند.

در نهایت پیام واحدی که در این تجمعات شبانه به سرتاسر جهان مخابره می‌شود اتحاد، همبستگی و ایستادگی ملت ایران تا پیروزی نهایی و شکست دشمن است.

مردم انقلابی اصفهان هم همگام با سراسر کشور برای صد و پنجمین شب پیاپی با حضور حماسی و پرشور خود در خیابان‌ها و میدان‌های شهر به دشمنان اعلام کردند که برای دفاع از انقلاب اسلامی و خونخواهی امام شهیدشان تا پای جان ایستاده‌اند.