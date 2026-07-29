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اجرای طرح ملی «مهتاب» در سیستان و بلوچستان، جایگاه شرکت توزیع نیروی برق این منطقه را در میان پنج شرکت برتر کشور ارتقا داده و رتبه دوم کشور در احیای انرژی از محل تعویض کنتورهای معیوب را برای این استان به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گفت: اجرای برنامه مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق در سیستان و بلوچستان حدود یک سال و نیم پیش آغاز شد و این استان پیش از اجرای سراسری طرح «مهتاب» در کشور، برنامههای کاهش تلفات، مقابله با مصرفهای غیرمجاز و افزایش بهرهوری شبکه را در دستور کار قرار داد.
محمد رئیسی ادامه داد: عملکرد این برنامه موجب شده شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان در شاخص احیای انرژی از محل تعویض کنتورهای معیوب رتبه دوم کشور، در مجموع انرژی احیاشده رتبه چهارم و در تبدیل انشعابهای غیرمجاز به اشتراک قانونی رتبه پنجم را کسب کند. این شرکت همچنین در شاخص تعویض کنتور رتبه دوازدهم و در واگذاری انشعاب جدید رتبه چهاردهم کشور را به دست آورده است.
وی گفت: برآیند این شاخصها، جایگاه شرکت را در میان ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق کشور به رتبه چهارم ارتقا داده و استان را در جمع پنج شرکت برتر این حوزه قرار داده است.