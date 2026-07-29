پخش زنده
امروز: -
با آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی در بوکان، طرح حفاظت از «میشمرغ» با حضور فعال ۱۰ نگهبان محلی طبیعت (چیرگهوانان) وارد فاز اجرایی شد. این تیمهای تخصصی با همراهی کمباینداران و پایش دقیق مزارع، از آسیبدیدگی لانهها و جوجههای این پرنده در معرض انقراض، که سنگینترین پرنده قادر به پرواز در جهان است، جلوگیری میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آوات بازیار، رییس اداره حفاظت محیط زیست بوکان گفت: برای دومین سال متوالی، نگهبانان محلی طبیعت (چیرگهوانان) در قالب طرحی ویژه، وظیفه حفاظت میدانی از زیستگاههای میشمرغ را بر عهده گرفتهاند. این افراد افزون بر فعالیتهای آموزشی و ترویجی میان جوامع محلی، در زمان برداشت محصولات، در کنار کمباینداران حضور یافته و پیش از حرکت ماشینآلات کشاورزی، مسیر را برای شناسایی و محافظت از لانههای احتمالی بررسی میکنند.
بازیار با اشاره به ویژگیهای زیستی این پرنده گفت: میشمرغ (چیرگ) برای استتار در برابر خطرات، تا آخرین لحظه از جای خود جابهجا نمیشود، همین رفتار باعث میشود در فصل برداشت، جوجهها و لانهها در معرض برخورد با کمباینها قرار گیرند. از این رو، ممنوعیت برداشت محصول در ساعات شب و پایش مستمر مناطق دارای تراکم لانه، از اولویتهای کاری تیمهای حفاظتی است.
وی در ادامه با یادآوری سوابق حفاظتی محیط زیست در بوکان اظهار داشت: در سالهای گذشته، راهکارهایی نظیر خرید زمینهای گندم کشاورزان در زیستگاههای حساس یا تعویق زمان برداشت تا رشد کامل جوجهها اجرا شده است که در کنار مشارکت جوامع محلی، نقش مؤثری در کاهش روند انقراض داشته است.
میشمرغ (Otis tarda) که در فهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) در طبقه آسیبپذیر قرار دارد، به عنوان یکی از بزرگترین پرندگان ایران و سنگینترین پرنده قادر به پرواز جهان شناخته میشود. تخریب زیستگاهها و مکانیزهشدن کشاورزی طی دهههای اخیر، جمعیت این گونه نادر را در ایران به بخشهایی از شهرستانهای بوکان و مهاباد محدود کرده است.
گفتنی است، این پرنده با وزن بیش از ۱۵ کیلوگرم و طول بدن حدود یک متر، روی زمین لانه میسازد؛ ویژگی زیستی که آن را در برابر فعالیتهای کشاورزی بهشدت آسیبپذیر میکند. حضور «چیرگهوانان» در مزارع گندم بوکان، امیدی تازه برای بقای این گونه ارزشمند در تنها زیستگاههای باقیمانده کشور است.