مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: از ابتدای ماه صفر بیش از ۸۶۴ هزار زائر اربعین حسینی از پایانه‌های مرزی خوزستان تردد کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی گفت: از یکم لغایت ۱۳ ماه صفر (۲۵ تا ۶ مرداد) ۸۶۴ هزار و ۱۸۰ زائر از پایانه‌های مرزی استان خوزستان تردد کرده‌اند که از این میزان خروجی زائران کشورمان ۶۰۳ هزار و ۹۰۹ و و ورودی زوار ۱۷۱ هزار و ۶۸۱ نفر و خروجی زائران خارجی ۶۰ هزار و ۴۲۲ نفر و ورودی زوار ۲۸ هزار و ۱۶۸ نفر بوده است.

وی با اشاره به تردد ۷۰۷ هزار و ۲۷۱ زائر از پایانه مرزی شلمچه افزود: در این مدت میزان خروجی زائران کشورمان از مرز شلمچه ۴۹۴ هزار و ۴۳۶ نفر و ورودی زوار ۱۴۰ هزار و ۳۰۶ نفر بوده است و میزان خروجی زائران خارجی از این پایانه مرزی ۵۰ هزار و ۸۷۶ نفر و ورودی ۲۱ هزار و ۶۵۳ نفر می‌باشد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان میزان تردد زوار از پایانه مرزی چذابه را ۱۵۶ هزار و ۹۰۹ نفر بیان کرد و ادامه داد: میزان خروجی زوار کشورمان از طریق پایانه مرزی چذابه ۱۰۹ هزار و ۴۷۳ نفر و ورودی زوار ۳۱ هزار و ۳۷۵ نفر و میزان خروجی زوار خارجی در مرز چذابه ۹ هزار و ۵۴۶ نفر و ورودی زائران ۶ هزار و ۵۱۵ نفر بوده است

استان خوزستان دارای دو مرز شلمچه و چذابه است .و هرسال در ایام اربعین حسینی ،میلیون‌ها زائر برای زیارت عتبات عالیات در کشور عراق از این مرز‌ها تردد می‌کنند.

دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه گذرگاه‌های رسمی تردد زوار اربعین حسینی در استان خوزستان است.