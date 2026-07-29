فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر از شناسایی و توقیف یک محموله ۲۰ تنی آرد خارج از شبکه توزیع خبر داد و اعلام کرد که مأموران پلیس امنیت اقتصادی در عملیاتی مشترک، یک دستگاه تریلر حامل ۵۰۰ کیسه آرد به ارزش ۲۰ میلیارد ریال را توقیف و سه نفر از متهمان این پرونده را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین مهرعلیان فرمانده انتظامی شهرستان اسلام‌شهربا اعلام این خبر گفت: با تلاش مأمورین پلیس امنیت شهرستان اسلام‌شهر، یک محموله ۵۰۰ کیسه‌ای آرد خارج شبکه توزیع در سطح شهرستان شناسایی و کشف شد.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان اسلام‌شهر در یک عملیات مشترک با پلیس امنیت فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در حین گشت‌زنی و کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی اسلام‌شهر به یک دستگاه خودروی تریلی مشکوک و موفق به توقیف خودرو شدند .

مهرعلیان با اشاره نتیجه بازرسی از خودرو توقیف شده، بیان کرد: مأمورین انتظامی در بازرسی از این تریلر ۵۰۰ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع به وزن ۲۰ تن را کشف و دراین‌خصوص سه نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام‌شهر، با تأکید برخورد قاطع پلیس با برهم‌زنندگان نظم و امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ، خاطرنشان کرد: بنا بر اعلام نظر کارشناسان ارزش محموله آرد کشف شده خارج از شبکه توزیع بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برآوردشده و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.