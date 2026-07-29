مطالبه مردمی برای تسریع لایروبی در محله حصار کرج
نماینده محله حصار کرج با اشاره به وضعیت تامین و توزیع آب در این محدوده، بر ضرورت استمرار جریان آب، لایروبی مسیرهای آبرسانی و توجه بیشتر به حفظ باغات و درختان کهنسال تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
، امانالله اویسی با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» اظهار کرد: آبی که از سد کرج تامین میشود ارتباطی به حوزه مورد مطالبه ما ندارد و آب مورد استفاده در این محدوده از رودخانه و جویهای محلی تامین میشود؛ جویهایی که حدود سه کیلومتر طول دارند و تاکنون برای لایروبی آنها حدود ۴۰ میلیون تومان هزینه شده است.
وی با بیان اینکه با وجود انجام هزینهها، همچنان آب بهطور مطلوب به دست مردم نمیرسد، افزود: انتظار ما این است که با توجه به تلاشهای صورتگرفته از سوی شهرداری و دستگاههای مسئول، آبی که وارد مسیر میشود بهدرستی به دست مردم برسد و هزینههایی که برای لایروبی و نگهداری انجام شده، بدون نتیجه نماند.
نماینده محله حصار کرج در برنامه زنده نگاه مردم ادامه داد: با توجه به کمبود آب، در چهار ماه گذشته تنها پنج روز آب در اختیار مردم بوده است و از مسئولان تقاضا داریم آبی که میرسد بهطور کامل قطع نشود.
او تأکید کرد: اگر لازم است میزان آب کاهش یابد، این موضوع قابل درک است، اما قطع کامل آب به زیان مردم خواهد بود.
وی همچنین خواستار لایروبی مستمر جویها و کانالهای محدوده شهر شد و در برنامه نگاه مردم گفت: لازم است سازمانهای مرتبط حداقل در محدوده شهر این مسیرها را پاکسازی کنند تا از هدررفت آبی که به منطقه میرسد جلوگیری شود.
نماینده محله حصار کرج با اشاره به اقدامات انجامشده در حاشیه رودخانه تصریح کرد: شهرداری در این محدوده اقدام به ایجاد پاکرود و عقبنشینی دو سوی رودخانه کرده و پارک زیبایی نیز احداث شده است، اما در کنار این اقدامات باید به درختان کهنسال و نیاز آنها به آبیاری نیز توجه ویژه شود.
اویسی در ادامه با اشاره به شرایط منطقه کلاک و تغییرات ایجادشده در برخی باغات گفت: اگرچه در برخی مناطق خشک شدن باغها و تفکیک آنها توجیهی برای تغییر کاربری شده است، اما در محدوده حصار، از این منطقه تا جلوی سرچوب، باغها حفظ شده و باید مورد توجه و حمایت بیشتری قرار گیرد.
وی همچنین از قطع دو کانال آبرسانی در این محدوده خبر داد و به مجری سیمای البرز افزود: اکنون آبیاری برخی نقاط با پساب انجام میشود که خود نشاندهنده ضرورت استفاده از پساب و بازچرخانی آب در مدیریت منابع آبی است.