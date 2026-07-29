شانزدهمین دوره آزمون سامفا روز جمعه ۲۷ شهریور در حوزه‌های داخل کشور به صورت الکترونیکی و در حوزه‌های خارج از کشور مبتنی بر کاغذ برگزار می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زبان‌آموزان فارسی می‌توانند از تاریخ یکم تا دهم شهریور با مراجعه به وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور (www.sanjsh.org) برای ثبت نام خود اقدام کنند.

آزمون سنجش مهارت‌های زبان فارسی با همکاری مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم ، سازمان سنجش آموزش کشور و سازمان امور دانشجویان دو نوبت در هر سال برگزار می‌گردد.

این آزمون که با هدف سنجش دقیق سطح دانش زبان فارسی داوطلبان برگزار می‌شود، مهارت‌های چهارگانه زبانی شامل شنیداری، نوشتاری، خوانداری و گفتاری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.