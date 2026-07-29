مدیرعامل فولاد خوزستان با بیان اینکه سال آینده در تامین برق، خود تامین خواهیم شد، گفت: بخش بزرگی از واحد‌های تولیدی آسیب دیده ناشی از حملات دشمنان به مدار تولید برگشته است.

امین ابراهیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه خبرگزاری صدا و سیما درباره آخرین شرایط تولید در فولاد خوزستان بعد از حملات دشمنان به واحد‌های تولیدی این مجموعه فولادی افزود: فولاد خوزستان به عنوان دومین تولید کننده فولاد بزرگ کشور، ۷ فروردین ماه امسال مورد اصابت موشک‌های دشمنان صهیونیستی - آمریکایی قرار گرفت.

وی گفت: طی پیگیری‌ها، تلاش و همدلی که در مجموعه صورت گرفت، اکنون بخش بزرگی از واحد‌های تولیدی آسیب دیده به مدار تولید برگشته است.

مدیرعامل فولاد خوزستان افزود: به طور تقریبی از ۶ کوره تولیدی، ۵ کوره را هم اکنون به مدار تولید بازگردانده‌ایم و اکنون ظرفیت تولید روزانه بیش از ۱۰ تا ۱۱ هزار تن محصولات نیمه نهایی فولاد را داریم.

وی گفت: این عدد به عبارتی حدود ۶۵۰ مگاوات میزان برق مصرفی می‌تواند باشد اما در این روز‌ها حدود ۲۳۰ مگاوات برق به مجموعه اختصاص داده شده است که به طور تقریبی یک سوم نیاز مجموعه است.

ابراهیمی افزود: این میزان برق نیز تولید نیروگاه‌های سرمایه گذاری شده خود فولاد خوزستان است.

وی گفت: ما اکنون در منطقه سبزوار نیروگاهی داریم که در مدار تولید است و در این شرایط سخت حدود ۱۴۰ تا ۱۸۰ مگاوات برق به شبکه تزریق می‌کند، اما به نوعی آنچه که امروز از شبکه به ما برق داده می‌شود، ۱۰ درصد یا حتی کمتر از ۱۰ درصد دیماند مجموعه فولاد خوزستان است.

وی درباره عدم النفع ناشی از این محدودیت‌ها در فولاد خوزستان نیز افزود: شاید اگر بخواهیم طی چهار سال گذشته میزان عدم النفع ناشی از محدودیت‌ها را اعلام کنم به طور تقریبی معادل چهار میلیون تن است یعنی ما در چهار سال گذشته به واسطه همین محدودیت‌ها نتوانستیم ۴ میلیون تن فولاد تولید کنیم.

عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران ادامه داد: اگر این میزان تولید از دست رفته را متوسط کیلویی چهارصد دلارهم درنظر بگیریم، به طور تقریبی حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار میزان عدم النفع مجموعه ما در حوزه محدودیت‌های ناشی از برق می‌شود.

وی درباره اقدام مجموعه برای خود تامینی انرژی نیز گفت: بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای که در کشور تعریف شده است، اکنون صنعت فولاد کشور به ظرفیت ۵۵ میلیون تن در سال رسیده است، اما همگام با این صنعت باید زیرساخت‌های صنعتی مانند برق و صنایع دیگر حرکت می‌کرد، اما متاسفانه این امر رخ نداد.

ابراهیمی افزود: بنابراین صنایع به واسطه تصمیمی که دولت‌ها در ادوار مختلف گرفتند، به سمت و سوی سرمایه گذاری در حوزه صنایع نیروگاهی رفتند که مجموعه فولادی‌ها نیز از این تصمیم مستثنی نبوده است.



وی گفت: بر این اساس مجموعه فولاد خوزستان یک نیروگاه ۵۶۰ مگاواتی را در دستور کار خودش قرار داده است که اکنون ۱۴۰ مگاوات در مدار تولید قرار داد و ۱۸۰ مگاوات نیز تا پایان ماه وارد مدار تولید خواهد شد که در حال هماهنگی سرور موتور دیزل ژنراتور‌ها (سنکرون کردن) است.

مدیرعامل فولاد خوزستان افزود: فاز سوم آن نیز سال آینده وارد مدار می‌شود یعنی به طور تقریبی طی سال آینده ما نیاز خود را از شبکه قطع خواهیم کرد و به طور کامل خود تامین خواهیم شد.

وی گفت: در کنار آن بحث نیروگاه خورشیدی را داریم که در سه فاز ۲۰۰ مگاواتی برنامه توسعه‌ای داریم که اکنون ۲۰۰ مگاوات مرحله نخست آن در منطقه بهبهان تقریبا حدود ۴۰ درصد پیشرفت دارد.

ابراهیمی افزود: امیدواریم که تا آبان ماه امسال بتوانیم این نیروگاه را نیز وارد مدار تولید کنیم و برق آن را به شبکه تزریق کنیم.