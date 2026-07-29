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رضا امیریمقدم سفیر ایران در پاکستان در دیدار با رئیس جماعت اسلامی پاکستان درباره تحولات منطقه، روابط دو جانبه تهران و اسلامآباد و راههای تقویت همکاریهای کشورهای اسلامی گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ حافظ نعیمالرحمان رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان با تأکید بر پیشینه روابط ایران و پاکستان، دو کشور را دارای پیوندهای عمیق تاریخی و اسلامی دانست و بر ضرورت گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای سیاسی، اقتصادی و منطقهای تأکید کرد.
وی همچنین خواستار تقویت وحدت جهان اسلام و کنار گذاشتن اختلافات بهمنظور مقابله با مشکلات مشترک شد.
حافظ نعیمالرحمان با اشاره به تحولات غزه و لبنان، بر لزوم برقراری آتشبس فوری، کامل و دائمی تأکید کرد و ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی را عامل اصلی بیثباتی در منطقه دانست.
وی همچنین تصریح کرد: همگرایی کشورهای اسلامی میتواند مانع سوءاستفاده دشمنان از اختلافات داخلی جهان اسلام شود.
در این دیدار رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز با قدردانی از نقش پاکستان در حمایت از گفتوگو و کاهش تنشهای منطقهای، بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان کشورهای تأثیرگذار اسلامی از جمله ایران، پاکستان، عربستان و ترکیه برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد.
امیریمقدم با اشاره به ضرورت حلوفصل سیاسی بحرانهای منطقه، اظهار داشت: دستیابی به آتش بس پایدار در غزه و لبنان و نیز حفظ امنیت مسیرهای کشتیرانی، نیازمند گفتوگو، همکاری منطقهای و اقدامات مؤثر دیپلماتیک است.