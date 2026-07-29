به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نیرو‌های یگان اداره حفاظت محیط زیست و جمعی از فعالان محیط زیست شهرستان پلدختر، یک بهله پرنده شکاری سارگپه پس از مدتی تیمار و نگهداری و اطمینان کامل از سلامتی آن، در زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان رهاسازی کردند.

دوستداران محیط زیست این پرنده را که به دلایلی دچار مصدومیت شده بود به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر برای درمان تحویل داده بودند.

پرندگان شکاری نقش مهمی در چرخه و هرم غذایی و حفظ و پایداری اکوسیستم‌ها دارند، جمعیت برخی پرندگان، خزندگان، جوندگان، دوزیستان و حتی حشرات را کنترل نموده و از طغیان آنها در طبیعت جلوگیری می‌کنند.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان از دوستداران محیط زیست و حیات وحش درخواست دارد درصورت مشاهده موارد مشابه با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل نمایند.