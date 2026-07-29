پیام قدردانی رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا در پاسخ به تبریک تاج
رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا از پیام تبریک رئیس فدراسیون فوتبال ایران به مناسبت قهرمانی این کشور در جام جهانی قدردانی و بر تداوم روابط دوستانه و همکاری میان دو فدراسیون تأکید کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رافائل لوزان آبال، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا با ارسال نامهای رسمی از پیام تبریک مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت قهرمانی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ قدردانی کرد.
در این نامه خطاب به مهدی تاج آمده است: از نامه محبتآمیز شما و تبریک گرمتان به مناسبت قهرمانی اسپانیا در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، بسیار سپاسگزاریم.
لوزان آبال در این نامه تصریح کرد: پیام شما را با قدردانی فراوان دریافت کردیم. دستاوردهایی از این دست حاصل تلاش فراوان، تعهد و ارزشهایی است که فوتبال نماینده آنهاست؛ اما زمانی معنا و ارزش بیشتری پیدا میکنند که با دوستان و همکاران از سراسر جامعه بینالمللی فوتبال به اشتراک گذاشته شوند. سخنان شما از صمیم قلب مورد قدردانی همه اعضای فدراسیون فوتبال اسپانیا قرار گرفته است.
رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیان افزود: ما عمیقاً از دوستی و حمایت شما سپاسگزاریم و مشتاقانه منتظریم تا به تقویت روابط میان فدراسیونهای خود ادامه دهیم.