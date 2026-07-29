به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، محمد حسین بازگیر گفت: برای مقابله با چالش‌های محیط زیست کشور از همه ظرفیت‌های استان‌ها استفاده می‌شود.

وی افزود: ادارت کل استان‌ها مامور هستند حول محور آموزشی مشارکت فعایت متمرکز داشته باشند. در چهارمحال و بختیاری دانش سنتی و محیط زیست، لرستان عشایر و محیط زیست، قم اسلام و محیط زیست، گیلان گردشگری و محیط زیست و سمنان معدن و محیط زیست.

بازگیر گفت: چهارمحال و بختیایر استان پیشرو در موضوعات محیط زیستی است؛ این استان الگوی مناسبی برای ثبت دانش سنتی و اطلس آن تهیه کرده است.