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مدیر کل دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیت اجتماعی محیط زیست کشور گفت: مشارکتهای مردمی با استفاده از دانش بومی استانها مهمترین سیاست محیط زیست است.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، محمد حسین بازگیر گفت: برای مقابله با چالشهای محیط زیست کشور از همه ظرفیتهای استانها استفاده میشود.
وی افزود: ادارت کل استانها مامور هستند حول محور آموزشی مشارکت فعایت متمرکز داشته باشند. در چهارمحال و بختیاری دانش سنتی و محیط زیست، لرستان عشایر و محیط زیست، قم اسلام و محیط زیست، گیلان گردشگری و محیط زیست و سمنان معدن و محیط زیست.
بازگیر گفت: چهارمحال و بختیایر استان پیشرو در موضوعات محیط زیستی است؛ این استان الگوی مناسبی برای ثبت دانش سنتی و اطلس آن تهیه کرده است.