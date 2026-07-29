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خادمان بزرگترین موکب شمال فارس از شهرستان آباده به نجف اشرف اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول موکب شمال فارس گفت: برای پنجمین سال متوالی خادمان آبادهای برای پذیرایی از بیش از ۱۵۰ زائر حسینی به مدت ۱۵ روز راهی نجف اشرف شدند.
سجاد یوسفی افزود: موکب امام رضا آباده در مسیر نجف اشرف به کربلا جاده طریق العلما عمود ۱۲۳ مستقر می شود.
این موکب دارای بخشهای مختلف فرهنگی، خدماتی، درمانگاه، اسکان، پذیرایی، راهنمای زائران، چایخانه، شربت خانه و نانوایی است و تا اربعین حسینی به زائران خدمات رسانی میکند.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.