معاونت علمی ریاست‌جمهوری با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، با اجرای طرح «حمایت از ادغام، تملیک و همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور» از شرکت‌های متقاضی در این طرح پشتیبانی خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این طرح که با هدف حفظ و ارتقای پایداری زیست‌بوم نوآوری طراحی شده است، بر آن است تا از طریق بزرگ‌تر، توانمندتر، رقابت‌پذیرتر و مستقل‌تر کردن شرکت‌های دانش‌بنیان، مسیری تازه به سوی خلق مزیت‌های ملی و راهبردی فراهم آورد.

در این راستا، اجرای این طرح بر سه محور کلیدی استوار است که با رویکردی هم‌افزا طراحی شده‌اند؛ به گونه‌ای که نخست، از طریق فرآیند تملیک سهام، امکان ورود سرمایه‌گذاران جدید و توسعه ظرفیت‌های مالی شرکت‌ها فراهم می‌شود. در گام دوم، با تشکیل کنسرسیوم‌های حقوقی، ائتلافی از دو یا چند شرکت، سازمان یا نهاد ایجاد خواهد شد تا امکان اجرای طرحهای کلان ملی و انجام کنش‌های هماهنگ با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مکمل فراهم گردد. در نهایت، محور سوم بر ادغام شرکت‌های دانش‌بنیان تمرکز دارد تا از طریق هم‌افزایی با یکدیگر، شرکت‌هایی با توانمندی بالاتر شکل گرفته و سطح فناوری کشور ارتقا یابد.

بر اساس جزئیات این فراخوان، بهره‌مندی از این طرح مزایای راهبردی متعددی را برای فعالان زیست‌بوم نوآوری به همراه خواهد داشت. از جمله اینکه ادغام شرکت‌ها مستقیماً منجر به بهبود عملکرد و افزایش سرعت رشد آنها می‌شود و از سوی دیگر، فرآیند تملیک، دسترسی به فناوری‌های جدید و مهارت‌های تخصصی را برای شرکت‌ها تسهیل می‌کند. علاوه بر این، ایجاد تنوع در محصولات و سرمایه‌گذاری از طریق این طرح، ریسک‌پذیری شرکت‌ها را کاهش داده و تاب‌آوری آنها را در برابر بحران‌ها افزایش می‌دهد؛ امری که در نهایت با شکل‌گیری شرکت‌های توانمندتر، موقعیت رقابتی آنها را در بازار‌های داخلی و بین‌المللی تقویت خواهد کرد.

همچنین، در این طرح معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، با ایجاد ابزار‌های مختلف و اعطاء تسهیلات مالی و سرمایه‌ای برپایه‌ی قانون جهش تولید دانش‌بنیان شرکت‌های متقاضی را حمایت خواهند کرد.

شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان این حوزه می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست‌های خود به تارنمای www.khedmat.isti.ir مراجعه کنند و یا از طریق شماره تلفن ۰۲۱۸۳۵۳۲۳۴۴ با مسئولان مربوطه تماس حاصل کنند.