پلیس گذرنامه اعلام کرد: روند صدور و چاپ گذرنامه‌های زیارتی در شیراز به‌صورت حضوری و فوری انجام شده و مدارک در کوتاه‌ترین زمان ممکن به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، گزارش‌های دریافتی از ستاد اربعین کشور حاکی از ثبت‌نام بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سامانه سماح است که از این میان، سهم استان فارس ۱۲۵ هزار زائر گزارش شده است.

به‌منظور تسهیل در روند صدور اسناد سفر برای جاماندگان و مشتاقان زیارت، پلیس گذرنامه اعلام کرد: روند صدور و چاپ گذرنامه‌های زیارتی در شیراز به‌صورت حضوری و فوری انجام شده و مدارک در کوتاه‌ترین زمان ممکن به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

این ستاد از تمامی زائران درخواست کرده است ضمن تسریع در روند ثبت‌نام و قطعی کردن مدارک خود در سامانه سماح، پیش از عزیمت به مرزها، از وضعیت اعتبار اسناد مسافرتی خود اطمینان حاصل کنند.