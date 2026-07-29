پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: نتیجه طراحی «زیستبوم جامع مشارکتهای مردمی» رشد ۵۳ درصدی مشارکتهای مردمی در سال گذشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جواد حسینی، در نشست مجمع خیرین کشور به ریاست حبیبالله بوربور، از توسعه همکاریهای مشترک برای راهاندازی و گسترش طرح «بانک زمان» خبر داد. این نشست با هدف بررسی ابعاد اجرایی این طرح و همافزایی ظرفیتهای مردمی و دولتی برگزار شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در این نشست با تشریح تحول مأموریتهای سازمان بهزیستی گفت: این سازمان از بدو تأسیس تاکنون مسیر تکاملی را طی کرده است؛ بهطوریکه امروز دامنه خدمات آن از حمایت صرف از گروههای هدف فراتر رفته و رویکردی نوین در قالب توانمندسازی، فرصتآفرینی، خانوادهمحوری، ادغام اجتماعی و افزایش دسترسپذیری برای عموم مردم را در پیش گرفته است.
مشارکتهای مردمی و نیاز به سرمایه انسانی
حسینی تحقق این مأموریتهای گسترده را وابسته به دو مؤلفه اساسی تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه انسانی دانست و با اشاره به طراحی «زیستبوم جامع مشارکتهای مردمی» گفت: نتیجه این رویکرد، رشد ۵۳ درصدی مشارکتهای مردمی در سال گذشته و افزایش چشمگیر ۴۱۰ درصدی آن در ایام شرایط خاص دفاع مقدس سوم بوده است.
حسینی با یادآوری اینکه هماکنون ۲۵ هزار نیرو در این سازمان و ۱۲۰ هزار نفر در مراکز غیردولتی تحت نظارت بهزیستی فعالیت میکنند، افزود: گستردگی مأموریتها ایجاب میکند تا از ظرفیت شبکههای داوطلبی و مشارکت اجتماعی بیش از گذشته بهرهبرداری شود. در همین راستا، طرح اجتماعمحور «سلام» تاکنون در ۲۷۵۰ محله کشور شکل گرفته است.
«بانک زمان» ابزاری برای تبادل خدمات داوطلبانه
حسینی با اشاره به واگذاری مسئولیت اجرای «بانک زمان» به سازمان بهزیستی گفت: شیوهنامه اجرایی این طرح در مراحل پایانی تدوین است. از اینرو، از تمام گروهها، تشکلها و نهادهایی که ایده یا تجربهای در این زمینه دارند، دعوت میشود پیشنهادهای خود را ارائه دهند. بانک زمان با ساماندهی فعالیتهای داوطلبانه محلی و پیوند دادن مردم بر پایه «ارزش زمان» و تبادل خدمات، میتواند به ابزاری قدرتمند برای افزایش همبستگی اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سلامت اجتماعی تبدیل شود.
رئیس سازمان بهزیستی از اجرای آزمایشی بانک زمان در منطقه ۴ تهران خبر داد و افزود: همزمان با این اجرا، یک گروه پژوهشی فرآیند را در قالب «پژوهش در عمل» ارزیابی خواهد کرد تا زمینه استقرار موفق و گسترش آن در سطح کشور فراهم شود.
در ادامه این نشست، مهندس حبیبالله بوربور، رئیس مجمع خیرین کشور، ضمن تشریح تاریخچه ایده بانک زمان و پیگیریهای انجامشده در برنامه هفتم پیشرفت، بر ضرورت توسعه همکاریهای مشترک با سازمان بهزیستی تأکید کرد.