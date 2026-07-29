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دهمین مرحله طرح نظارتی ساماندهی بهکارگیری اتباع خارجی با محوریت فرمانداری یزد و مشارکت دستگاههای اجرایی و نظارتی، با هدف صیانت از فرصتهای شغلی، اجرای دقیق قوانین و برخورد با بهکارگیری غیرمجاز اتباع خارجی در سطح شهرستان یزد اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابطعمومی فرمانداری یزد: دهمین مرحله طرح مشترک نظارت بر بهکارگیری اتباع خارجی با حضور نمایندگان فرمانداری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری، فرماندهی انتظامی، پلیس امنیت عمومی و اماکن، مرکز بهداشت و اتاق اصناف در سطح شهرستان یزد برگزار شد.
در این طرح، واحدهای صنفی و مراکز مختلف بهصورت میدانی مورد بازرسی قرار گرفت و وضعیت بهکارگیری اتباع خارجی از نظر رعایت ضوابط و مقررات قانونی بررسی شد. بر اساس نتایج بازرسیها، برای واحدهایی که از اتباع فاقد مجوز اشتغال استفاده کرده بودند، اخطار قانونی صادر و متخلفان مطابق مقررات به پرداخت جریمههای نقدی محکوم شدند.
این طرح در راستای اجرای قانون، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، حفظ حقوق نیروی کار داخلی و ارتقای نظم عمومی اجرا شده و نظارت بر واحدهای صنفی و برخورد با بهکارگیری غیرقانونی اتباع خارجی، بهصورت مستمر و با جدیت در دستور کار فرمانداری یزد و دستگاههای مسئول قرار دارد.