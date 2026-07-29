به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پپ گواردیولا، سرمربی سرشناس اسپانیایی که یکی از حامیان بزرگ مردم غزه علیه جنایت اسرائیل است روز گذشته در جدیدترین دوره کمپ تابستانی خود در شهر ریالپ اسپانیا، از ۲۸ کودک فلسطینی برای حضور در این اردو دعوت کرد تا چند روزی را در فضایی امن، ورزشی و شاد سپری کنند.

این اقدام را بسیاری در ادامه مواضع چند سال اخیر گواردیولا درباره بحران غزه ارزیابی کرده‌اند. او بار‌ها در سخنرانی‌ها و رویداد‌های خیریه، نسبت به رنج غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان غزه، ابراز نگرانی کرده و خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت انسانی در غزه شده است.

کمپ تابستانی گواردیولا هر سال با هدف آموزش فوتبال و پرورش ارزش‌های انسانی برگزار می‌شود، اما حضور کودکان فلسطینی در دوره امسال، آن را به رویدادی فراتر از ورزش تبدیل کرد.