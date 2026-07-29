جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از کشف ۲۷ هزار و ۲۰۰ قلم تست قند خون احتکاری به ازرش ۸۰ میلیارد ریال در انباری در شهریار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین زلفخانی اظهار کرد: در پی وصول خبری مبنی بر فعالیت یک انبار در خصوص نگهداری کالای سلامت محور احتکاری در شهریار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی گفت: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی موفق به شناسائی انبار کالای احتکاری در باغستان شهریار شده و با هماهنگی قضائی در بازرسی از آن، ۲۷ هزار و ۲۰۰ قلم انواع تست قند خون احتکار شده را کشف و در این خصوص یک متهم دستگیر و تمامی کالا‌ها با هماهنگی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شهریار، توقیف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای مکشوفه را بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال برآورد کردند به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در قالب احتکار کالا و یا تهیه و توزیع کالا‌های قاچاق توسط افراد سودجو، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.