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بنیانگذار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف تأکید کرد: مدیران دانشگاه باید مراقب باشند ، فعالیت استاد در مسیر ارتقای علمی دانشگاه قرار بگیرد و دانشگاه نباید تنها به آموزش و تولید مقاله صرف بسنده کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر گلشنی افزود: دانشگاهها باید در حل مسائل کشور و تقویت هویت ملی نقشآفرین باشد ، همچنین برای رسیدن به جایگاه مطلوب در افق ۲۰۵۰، بیش از هر چیز به اصلاح شیوه مدیریت، استقرار شایستهسالاری و بازتعریف مأموریت خود نیاز دارند.
وی با انتقاد از غلبه نگاه آموزشمحور در دانشگاهها گفت: دانشگاههای معتبر جهان سالهاست در کنار آموزش تخصصی، به علوم انسانی، اخلاق، مسئولیت اجتماعی و هویت ملی دانشجویان توجه میکنند؛ موضوعی که به گفته وی در دانشگاههای ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بنیانگذار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر «رفع نیازهای ملی» و «نوآوری علمی» اظهار داشت: دانشگاهها باید پژوهشهای خود را در مسیر حل مشکلات واقعی کشور هدایت کنند و نظام ارزیابی استادان نیز به جای تمرکز بر تعداد مقالات، بر اثرگذاری علمی و حل مسائل ملی استوار باشد.
این استاد دانشگاه صنعتی شریف، نبود شایستهسالاری در انتخاب مدیران دانشگاهی را مهمترین عامل افت کیفیت آموزش عالی دانست و تأکید کرد: مدیران باید بر اساس توان علمی، مدیریتی و اخلاقی انتخاب شوند، نه روابط و ملاحظات غیرعلمی.
گلشنی با انتقاد از روند طولانی جذب نخبگان و وضعیت معیشتی استادان، خواستار تأمین مالی مناسب دانشگاهها، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و ایجاد شرایطی شد که استادان بتوانند با تمرکز کامل به آموزش و پژوهش بپردازند.
بنیانگذار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف در پایان تأکید کرد: اگر دانشگاههای ایران به سمت تقویت اخلاق، هویت ملی، استقلال علمی، حل مسائل کشور و شایستهسالاری حرکت کنند، میتوان به دستیابی به جایگاهی شایسته در افق ۲۰۵۰ امیدوار بود؛ در غیر این صورت ، ادامه روند فعلی آینده مطلوبی برای آموزش عالی رقم نخواهد زد.