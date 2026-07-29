وزیر آموزش و پرورش یک باب مدرسه ۱۲ کلاسه و یک زمین چمن در هر آبی بیگلو را افتتاح کرد. در شهرستان کوثر هم کلنگ احداث استخر دانش آموزی بر زمین زده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در سفر به شهرستان خلخال و بازدید از پروژه‌های آموزشی این شهرستان گفت: اعتبارات میلیاردی برای تکمیل پروژه اردوگاه ازناو، احداث استخر ورزشی و هوشمندسازی مدارس در شهرستان‌های خلخال و کوثر اختصاص یافته است و این پروژه‌ها با جدیت پیگیری می‌شوند.

وی اظهار کرد: نگاه دولت چهاردهم به آموزش‌وپرورش ویژه است و برنامه‌های خود را در این حوزه با نگاه ویژه تدوین کرده است برای اردوگاه امام خمینی (ره) در منطقه ازناو، بیش از ۱۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص‌یافته است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: برای ادامه ساخت استخر ورزشی شهرستان خلخال که مورداستفاده دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت، ۱۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت و باید با پیگیری‌های لازم، سرعت‌بخشیدن به این پروژه در دستور کار دستگاه‌های نظارتی و اجرایی باشد.

کاظمی افزود: در شهرستان خلخال، برای سالن معلم ۵۰۰ میلیون تومان و برای کانون‌های پرورشی و فکری دو شهرستان خلخال و کوثر، هر کدام یک میلیارد تومان اعتبار اختصاص‌یافته است و همچنین ساخت دو چمن ورزشی روستایی برای هر شهرستان از محل اعتبارات وزارت آموزش‌وپرورش در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: برای هر هنرستان در شهرستان‌های خلخال و کوثر و مناطق جوار، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است و سعی خواهد شد اعتبارات با تخصیص بالا و صددرصدی باشد تا شاهد توسعه فضا‌های آموزشی و ورزشی در این مناطق باشیم.

در ادامه این سفر، مسعود امامی یگانه، در جلسه شورای اداری شهرستان کوثر، اظهار کرد: باتوجه‌به وضعیت اردوگاه ازناو و کیفیت پروژه، بیش از ۱۰ میلیارد تومان به‌غیراز اعتبار تخصیص‌یافته از سوی وزارت آموزش‌وپرورش برای این مجموعه در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: با تصمیم رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل، ۵۰ میلیارد ریال دیگر از محل اعتبارات در اختیار نمایندگان نیز توسط وحید کنعانی، نماینده مردم خلخال و کوثر، برای تسریع در ساخت این اردوگاه دانش‌آموزی اختصاص‌یافته است.

استاندار اردبیل افزود: حضور امروز دانش‌آموزان با آن سبک و سیاق، نشان از علاقه و مطالبه آنها برای توسعه حوزه آموزش‌وپرورش در شهرستان خلخال دارد. در شهرستان کوثر نیز بحث اعتبارات استخر از طریق ماده ۲۳ پیگیری خواهد شد.

امامی یگانه یادآور شد: ۵۰ درصد مدارس استان هوشمندسازی شده است و نیاز است این ضریب افزایش یابد تا دانش‌آموزان بتوانند از فناوری‌های نوین در فرایند یادگیری بهره‌مند شوند. توسعه فضا‌های آموزشی و ورزشی از اولویت‌های مدیریت استان است.

وحید کنعانی، نیز اظهار کرد: اقدامات رئیس‌جمهور در حوزه آموزش‌وپرورش ستودنی و عدالت‌محور است و دولت چهاردهم با نگاه ویژه به آموزش‌وپرورش، برنامه‌های خود را در این حوزه تدوین کرده است.

وی همچنین گفت: از سفر وزیر آموزش‌وپرورش به همراه استاندار اردبیل به شهرستان خلخال قدردانی می‌کنم و اقدامات شایسته وزیر در ساماندهی بیش از ۲۵ هزار نیروی آموزش‌وپرورش، اجرای موفق طرح «بابای مدرسه» و طرح رتبه‌بندی معلمان، گامی اساسی در جهت رفع مشکلات فرهنگیان محسوب می‌شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل ادامه داد: حوزه آموزش‌وپرورش شهرستان‌های خلخال و کوثر و مناطق جوار نیازمند اختصاص اعتبارات ویژه برای ارتقای شاخص‌های آموزشی است و اردوگاه ازناو خلخال، مطالبه چندین ساله دانش‌آموزان و فرهنگیان است که با نظر مساعد وزیر و تخصیص اعتبارات ویژه، ادامه ساخت آن ازسرگرفته خواهد شد.

کنعانی تصریح کرد: در شهرستان کوثر، احداث استخر ورزشی آموزش‌وپرورش و خانه معلم از مهم‌ترین نیاز‌های این اداره است که باید با همکاری دستگاه‌های مربوطه، اعتبارات لازم برای آن تأمین و عملیات اجرایی آغاز شود.