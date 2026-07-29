مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر تقویت تبلیغات، توسعه گردشگری منطقه‌ای و صیانت از نشان تجاری کیش تاکید کرد.

تقویت تبلیغات، توسعه گردشگری منطقه‌ای و صیانت از نشان تجاری کیش

تقویت تبلیغات، توسعه گردشگری منطقه‌ای و صیانت از نشان تجاری کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در نشست با کارگزارن و مجریان تورهای گردشگری ، بر ضرورت تقویت تبلیغات و برگزاری رویدادهای هدفمند با مشورت بخش خصوصی تأکید کرد.

محمد کبیری، گفت: با رعایت ملاحظات به معرفی دوباره نشان تجاری کیش در داخل و خارج از کشور کمک شود.

او با یادآوری تجربه گذشته توسعه بازار گردشگری عراق (که روند پروازهای ورودی آن در دوره‌ای پیش از شرایط اخیر تا ۱۴ پرواز در هفته افزایش یافته بود)، تصریح کرد: حرکت هدفمند به‌سمت جذب گردشگران کشورهای منطقه نظیر عراق، لبنان و عمان و احیای جایگاه کیش در بازار گردشگری خلیج فارس یک ضرورت است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: نباید اجازه داد عملکرد هیچ فرد یا مجموعه‌ای به نشان تجاری کیش آسیب بزند و سازمان در کنار بخش خصوصی به عنوان میدان‌دار اقتصاد کیش ایستاده است تا با برنامه‌ریزی مشترک، زمینه بازگشت رونق کامل به اقتصاد و گردشگری کیش فراهم شود.

کبیری با اشاره به اعلام شرایط خاص با هدف کاهش فشار بر کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده و ایجاد زمینه توافق مالکان و مستأجران، بر لزوم برطرف کردن کاستی‌های اطلاع‌رسانی در این زمینه تاکید کرد: تا فعالان اقتصادی بتوانند از مزایای این تصمیم بهره‌مند شوند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به اقدامات حمایتی سازمان در بخش‌های تحت اختیار خود اشاره کرد و گفت: در برخی قرارداد‌های فعالان حوزه‌های تفریحات دریایی و رستوران‌ها که طرف قرارداد مستقیم آنها سازمان منطقه آزاد کیش است، افزایش پنج‌ماهه مدت بهره‌برداری (بدون دریافت اجاره‌بهای جدید در این بازه) پیش‌بینی و اعمال شده است.

کبیری، خاطرنشان کرد: مالکان بخش خصوصی در قالب تفاهم و توافق، حداکثر همکاری را با مستأجران خود داشته باشند.