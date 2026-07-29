اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در گفت‌وگوی تلفنی با ایمن الصفدی وزیر امور خارجه اردن، آخرین تحولات فلسطین و تشدید بحران انسانی در نوار غزه را بررسی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «رادیو پاکستان»؛ دو طرف با ابراز نگرانی از ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه، عملیات نظامی در کرانه باختری و افزایش خشونت شهرک‌نشینان، بر ضرورت هماهنگی بیشتر کشور‌های اسلامی و جامعه جهانی برای توقف تجاوزات و کاهش آلام غیرنظامیان تأکید کردند.

وزرای خارجه پاکستان و اردن همچنین هتک حرمت مسجدالاقصی، ورود گروه‌های افراطی و شهرک نشینان صهیونیست به این مکان مقدس و اعمال محدودیت علیه نمازگزاران فلسطینی را محکوم کرده و این اقدامات را تهدیدی برای ثبات منطقه و مانعی در مسیر دستیابی به صلح دانستند.

در این گفت‌و‌گو، پیشنهاد اردن برای برگزاری نشست اضطراری شماری از کشور‌های عربی و اسلامی به‌منظور هماهنگی مواضع و اقدامات دیپلماتیک نیز مورد بررسی قرار گرفت.

ایمن الصفدی در این تماس از مواضع و نقش پاکستان در حمایت از آرمان فلسطین و تلاش برای حفظ ثبات منطقه قدردانی کرد.

اسحاق دار نیز با تأکید بر موضع ثابت اسلام‌آباد، بار دیگر حمایت پاکستان از تشکیل دولت مستقل فلسطین بر پایه مرز‌های ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی را اعلام و بر ضرورت دستیابی به راهکار دو دولتی به‌عنوان مسیر تحقق صلح پایدار تاکید کرد.