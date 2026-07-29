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مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: ۱۰ تُن گوشت مرغ غیربهداشتی و غیرقابل مصرف انسانی از یک واحد قطعه بندی مرغ در این استان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، صمد حضرتی افزود: به منظور صیانت از سلامت عمومی شهروندان و تشدید نظارت بر مراکز نگهداری و عرضه فرآوردههای خام دامی و برخورد قانونی با متخلفان، گشت مشترک با حضور معاون قضائی و نظارت این ادارهکل و کارشناسان ادارهکل دامپزشکی استان از یک واحد قطعهبندی مرغ بازرسی انجام دادند.
وی اظهار کرد: در جریان بازرسی، این گوشتها به دلیل رعایت نشدن ضوابط و شرایط بهداشتی، غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده و از چرخه عرضه و توزیع خارج شدند و محل قطعه بندی تا تعیین تکلیف مُهر و موم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: پس از انجام بررسیهای تخصصی و اعلام نظر کارشناسان ادارهکل دامپزشکی استان، ارزش محموله مکشوفه حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد و برای واحد متخلف، پرونده قضائی تشکیل شد تا مطابق قوانین و مقررات، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
حضرتی با تاکید بر ضرورت برخورد سریع و قاطع با هرگونه اقدام تهدیدکننده سلامت عمومی افزود: سلامت و امنیت غذایی مردم از مهمترین اولویتهای دستگاههای نظارتی است و تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف بهداشتی و اقدامی که سلامت جامعه و حقوق شهروندان را به مخاطره بیندازد، بدون اغماض و در چارچوب قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد.