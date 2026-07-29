به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت به اشاره به اینکه بویین میاندشت حلقه اتصال شرق کشور به غرب وجنوب است گفت: بویین میاندشت یکی از مسیر‌های اصلی رفت وآمد زائران حسینی است و به همین دلیل برای خدمت رسانی به زائران سه موکب در شهرستان و در حاشیه محور اصلی راه اندازی شده است.

محمود درویشی افزود: علاوه براین موکب بقیه الله الاعظم (عج) شهرستان نیزطبق روال سال‌های گذشته در کربلای معلی مستقر شده است و به زائران حسینی خدمت رسانی می‌کند.

حجت الاسلام منصور صابری رئیس اداره تبلیغات اسلامی بویین میاندشت هم گفت: در موکب‌های شهرستان علاوه برپذیرایی و اسکان نماز جماعت در سه نوبت برگزار و بسته‌های فرهنگی نیز بین زائران توزیع می‌شود.