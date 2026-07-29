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سه موکب در شهرستان بویین میاندشت مشغول خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت به اشاره به اینکه بویین میاندشت حلقه اتصال شرق کشور به غرب وجنوب است گفت: بویین میاندشت یکی از مسیرهای اصلی رفت وآمد زائران حسینی است و به همین دلیل برای خدمت رسانی به زائران سه موکب در شهرستان و در حاشیه محور اصلی راه اندازی شده است.
محمود درویشی افزود: علاوه براین موکب بقیه الله الاعظم (عج) شهرستان نیزطبق روال سالهای گذشته در کربلای معلی مستقر شده است و به زائران حسینی خدمت رسانی میکند.
حجت الاسلام منصور صابری رئیس اداره تبلیغات اسلامی بویین میاندشت هم گفت: در موکبهای شهرستان علاوه برپذیرایی و اسکان نماز جماعت در سه نوبت برگزار و بستههای فرهنگی نیز بین زائران توزیع میشود.