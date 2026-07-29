با تکمیل بوستان جهانشهر، ۲۷ هکتار فضای سبز جنگلی در مرکز شهر مشهد در اختیار زائران و شهروندان قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،شهردار مشهد، امروز در جریان بازدید میدانی از بوستان جهانشهر گفت: بوستان جهانشهر در دو مرحله در حال تکمیل است؛ مرحله نخست با وسعت ۱۵ هکتار تکمیل شده و در مردادماه افتتاح می‌شود، هرچند در حال حاضر مردم از بخش‌های آماده شده آن استفاده می‌کنند، مرحله دوم نیز با مساحت ۱۲ هکتار و پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد، یک ماه پس از مرحله اول به بهرهبرداری خواهد رسید.

قلندر شریف با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی در این منطقه افزود: امتیاز بوستان جهانشهر این است که در مرکز شهر ایجاد شده است؛ جایی که در شرایط عادی زمین قابل استحصال نیست. این امر در نتیجه همکاری‌های چندجانبه میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و آستان قدس رضوان میسر شد.

او در ادامه به موضوع آزادسازی اراضی اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات کلیدی در این دوره مدیریت شهری، خروج پادگان ارتش از داخل شهر بود که منجر به آزادسازی حدود ۱۲۰ هکتار از اراضی شد. بخش اعظم این اراضی به بوستان‌های جنگلی و پارک‌های شهری تبدیل می‌شود تا در اختیار مردم قرار گیرد.

شهردار مشهد افزود: در کنار ایجاد فضای سبز، بازگشایی معابر در مراحل نهایی است و تعریض خیابان ثامن الائمه (ع) نیز با همکاری ارتش در دست اقدام است تا فضای شهری در این منطقه بهبود یافته و تردد در مسیر‌ها تسهیل شود.