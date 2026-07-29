به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان گفت:بر اساس اطلاعات جمع آوری شده، این تعداد خانه تاریخی با کاربری‌های اقامتگاه سنتی، رستوران، کافه، موزه و موارد مشابه فعالیت می‌کنند، یا در مسیر احیا قرار دارند.

محمد علی ایزدخواستی اطلاعات گردآوری شده را شامل نشانی خانه‌ها، تصاویر، مشخصات مالک و بهره‌برداری، نوع کاربری، نوع و میزان امکانات و فعالیت آنها

اعلام کرد و افزود:در این بررسی همه خانه‌ها بازدید، تصاویر آنها ثبت و ضبط و پس از گفت‌و‌گو با بهره‌برداران، چالش‌ها و مشکلات آنها جمع آوری و تدوین شد.

وی ادامه داد: از میان این ۱۲۸ خانه، ۱۰۳ مورد مرمت خود را به پایان رسانده و ۲۵ خانه در حال مرمت هستند.

ایزدخواستی با اشاره به اینکه پایش و به‌روزرسانی وضعیت ابنیه گردشگری از جمله هتل‌ها، اقامتگاه‌های سنتی و سفره‌خانه‌ها در سه محدوده اصلی بافت تاریخی اصفهان عملیاتی شده است، گفت: این طرح به تفکیک محله‌ها در مناطق ۱، ۳ و ۵ شهرداری اجرا شد.

وی با اشاره به چالش‌های متنوع بهره‌برداران، کمبود پارکینگ را از مهمترین دغدغه‌ها دانست و افزود: استقرار این ابنیه در بافت تاریخی و معابر کم‌عرض قدیمی، تردد و توقف خودرو‌ها را برای گردشگران دشوار کرده است و موضوعاتی از جمله نظافت عمومی و بهسازی سیما و منظر پیرامون این خانه‌ها نیز از دیگر مطالبات جدی فعالان این حوزه است.

ایزدخواستی گفت: ازمسائل دیگر، نبود یا ضعف تابلو‌های راهنما ومسیر‌یابی است و در صورت نبود نشانه‌های واضح، مجموعه‌های فعال و ارزشمند نیز ممکن است کمتر دیده شوند یا دسترسی به آنها دشوار شود.

وی با اشاره به هدف سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان درحمایت از سرمایه گذاران این بخش افزود: سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند در این حوزه فعالیت کنند، می‌توانند از خدمات و مزایای آسیب‌شناسی و ارائه مشاوره تخصصی رایگان مرمت بنای تاریخی بهره‌مند شوند.

ایزدخواستی خانه‌های تاریخی اصفهان را ظرفیتی بی‌بدیل برای روایت هنر و معماری ایرانی‌ـ‌اسلامی دانست و ادامه داد: احیای این ابنیه و ورود آنها به چرخه گردشگری، علاوه بر صیانت از میراث فرهنگی، جاذبه‌های ارزشمندی برای سفر به اصفهان خلق می‌کند.