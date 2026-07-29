در حکمی از سوی مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی، سیدمحمدرضا حسینی به سمت معاون خبر صدا و سیمای استان منصوب و معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در جلسه شورای معاونین در حکمی از سوی علیرضا آینه‌دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی، سیدمحمدرضا حسینی که در یک سال اخیر سرپرستی این حوزه را بر عهده داشت، به عنوان معاون خبر معرفی شد،

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در این نشست با اشاره به اینکه بخش‌های خبری از پرمخاطب‌ترین و پرطرفدارترین برنامه‌های صدا و سیما هستند، به ارزیابی عملکرد دوره سرپرستی حسینی پرداخت و گفت: در یک سال اخیر شاهد آغاز روند رو به رشد کیفی‌سازی خبر، اصلاح گزارش‌های خبری و ارائه آموزش‌های صحیح و مستمر به نیروها بوده‌ایم و گزارش‌ها و محصولات خبری ارزشمندی در این مدت تولید شده است.

آینه‌دار با تاکید بر لزوم تقویت و شتاب‌بخشی به این اقدامات در ساختار جدید معاونت خبر افزود: انتظار می‌رود در مراحل پیش رو، روند کیفی‌سازی و آموزش‌ها با جدیت و قوت بیشتری ادامه یابد. به گفته وی همچنین هم‌افزایی حداکثری میان بخش‌های مختلف صدا و سیما برای بهره‌گیری متقابل از تولیدات رسانه‌ای یک ضرورت است.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی مطالبه‌گری و پیگیری دغدغه‌های مردم را رسالت مهم معاونت خبر دانست و عنوان کرد: طرح و مطالبه مشکلات روز استان و به‌ویژه پیگیری مستمر گزارش‌ها تا حصول نتیجه، باید همواره در اولویت برنامه‌های خبری مرکز قرار داشته باشد.