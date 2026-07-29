به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با تسلیت درگذشت ایلیا یاپیر، گفت: از دست دادن این نوجوان مستعد و نخبه ریاضی، ضایعه‌ای تلخ برای خانواده وی، جامعه علمی و آموزشی و همه مردم گیلان است.

وی افزود: نخبگان و استعداد‌های برتر، سرمایه‌های انسانی ارزشمندی هستند که نقش مهمی در ساختن آینده استان و کشور دارند و حفظ و حمایت از این سرمایه‌ها، ضرورتی انکارناپذیر است.

استاندار گیلان با اشاره به غرق شدن این نوجوان در دریای خزر و در محدوده‌ی شنا ممنوع، گفت: با وجود اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده، نصب علائم هشدار، حضور ناجیان غریق و تأکید‌های مکرر درباره خودداری از شنا در مناطق پرخطر، بی‌توجهی به توصیه‌های ایمنی می‌تواند پیامد‌های تلخ و جبران‌ناپذیری داشته باشد.

هادی حق‌شناس با تأکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ ایمنی در سواحل و مناطق گردشگری آبی، افزود: دستگاه‌های مسئول باید با تقویت نظارت، توسعه اقدامات پیشگیرانه و افزایش آموزش‌های عمومی، زمینه کاهش حوادث مشابه را فراهم کنند.

وی از خانواده‌ها نیز خواست به هشدار‌های ایمنی در سواحل و تفرجگاه‌های آبی به دقت توجه کنند و از حضور فرزندان خود در مناطق ناامن و خارج از محدوده‌های مجاز شنا جلوگیری کنند.