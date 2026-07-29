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با تخصیص ۲ دستگاه سیتیاسکن به بیمارستانهای سیدالشهدا (ع) زهک و شهدای هیرمند دسترسی مردم مناطق شمال سیستان به خدمات تشخیصی پیشرفته تسهیل شده و روند تشخیص و درمان بیماران با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل گفت: در راستای توسعه زیرساختهای درمانی و ارتقای تجهیزات پزشکی، ۲ دستگاه سیتیاسکن به بیمارستان شهدای هیرمند و بیمارستان سیدالشهدا (ع) شهرستان زهک اختصاص یافت.
حسین شهدادی گفت: این اقدام گامی مؤثر در راستای ارتقای شاخصهای سلامت، کاهش محرومیت و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات درمانی تخصصی برای ساکنان منطقه سیستان به شمار میرود.
وی ادامه داد: بهرهبرداری از این ۲ دستگاه سیتیاسکن، علاوه بر افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات تشخیصی پیشرفته، موجب کاهش هزینههای رفتوآمد بیماران، تسریع در روند تشخیص و درمان و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در شهرستانهای زهک و هیرمند خواهد شد.