سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری گفت: دو بهله پرنده شکاری از گونه‌های سارگپه و دلیجه که دچار آسیب شده بودند، توسط شهروندان مسئولیت‌پذیر به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری تحویل داده شدند تا پس از انجام اقدامات اولیه، برای درمان و بازتوانی به مرکز تخصصی منتقل شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا شایسته با اعلام این خبر گفت: در تیرماه سالجاری، یک بهله سارگپه و یک بهله دلیجه آسیب دیده توسط شهروندان مسئولیت پذیر به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری تحویل شد.

وی افزود: کارشناسان محیط زیست پس از بررسی اولیه وضعیت جسمانی این پرندگان، با هدف انجام اقدامات درمانی و مراقبت‌های تخصصی، آنها را به کلینیک حیات وحش لویزان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران منتقل کردند تا مراحل درمان و بازتوانی تحت نظر دامپزشکان و متخصصان حیات وحش انجام شود.

شایسته با قدردانی از همکاری شهروندان در حفاظت از حیات وحش، اظهار داشت: مشارکت مردم در اطلاع رسانی و تحویل به موقع گونه‌های آسیب دیده، نقش مؤثری در حفظ تنوع زیستی و افزایش شانس نجات و بازگشت این جانوران به زیستگاه‌های طبیعی دارد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حیوان وحشی آسیب دیده یا گرفتار، از هرگونه اقدام غیرتخصصی خودداری کرده و موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم توسط کارشناسان انجام شود.