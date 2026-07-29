به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ با ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درباره استمهال بدهی ارزی شرکت سیمان بیارجمند، یکی از سنگین‌ترین موانع بانکی و مالی پیش روی این طرح پس از سال‌ها برطرف شد.

طرح کارخانه سیمان بیارجمند در سال‌های گذشته به‌دلیل تکمیل و بهره‌برداری نشدن ، با انباشت بدهی ارزی و جرایم بانکی مواجه شده بود؛ به‌گونه‌ای که با پایان دوره استفاده از تسهیلات و سررسید شدن بدهی، امکان بهره‌مندی شرکت از ظرفیت شبکه بانکی و جذب منابع مالی جدید با محدودیت جدی روبه‌رو شد و سرمایه بیش از ۳۸ هزار سهامدار و ایجاد اشتغال پایدار به خطر افتاد .

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان گفت : پرونده سیمان بیارجمند در جلسات متعدد کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و ابعاد مالی، بانکی و حقوقی آن در نشست‌های جداگانه با معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دیگر مسئولان ذی‌ربط مطرح شد.

محمدجواد کولیوند افزود : مطالبات و اعتراضات سهامداران درباره نحوه ادامه فعالیت و نوع تولید کارخانه، در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان هم بررسی و در پیگیری های بعدی با معاون اول قوه قضائیه، بخشی از موانع حقوقی و اختلافات موجود نیز حل‌وفصلشد.

به گفته وی ، مجموع این پیگیری‌ها سرانجام به تصویب پیشنهاد استمهال بدهی ارزی این شرکت در هیأت وزیران و ابلاغ مصوبه مربوطه منجر شد که بر اساس این تصمیم، دوره استفاده از تسهیلات تا دوم اسفند ۱۴۰۷ تمدید و مهلت بازپرداخت بدهی نیز تا دوم شهریور ۱۴۱۱ تعیین شده است.

این مصوبه، بدهی شرکت را از وضعیت سررسید گذشته خارج کرده و با کاهش فشار ناشی از بدهی و جرایم بانکی، یکی از اساسی‌ترین موانع جذب منابع مالی و تکمیل پروژه را برطرف ساخته است. به این ترتیب، زمینه برای ورود سرمایه‌گذار، تأمین مالی مجدد، تکمیل عملیات اجرایی و حرکت پروژه به‌سوی بهره‌برداری فراهم شده است.

کارخانه سیمان بیارجمند با ظرفیت تولید سالانه ۵۰۴ هزار تن سیمان سفید، از طرح‌های مهم صنعتی و معدنی شرق استان سمنان است که بهره‌برداری از آن می‌تواند علاوه بر صیانت از سرمایه ۳۸ هزار سهامدار، زمینه ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، رونق فعالیت‌های معدنی، توسعه حمل‌ونقل، افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت اقتصاد منطقه بیارجمند را فراهم کند.