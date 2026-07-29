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با مصوبه هیأت وزیران درباره رفع مشکل بدهی ارزی کارخانه سیمان بیارجمند ، مسیر احیای بزرگترین پروژه صنعتی شرق استان سمنان هموار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ با ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درباره استمهال بدهی ارزی شرکت سیمان بیارجمند، یکی از سنگینترین موانع بانکی و مالی پیش روی این طرح پس از سالها برطرف شد.
طرح کارخانه سیمان بیارجمند در سالهای گذشته بهدلیل تکمیل و بهرهبرداری نشدن ، با انباشت بدهی ارزی و جرایم بانکی مواجه شده بود؛ بهگونهای که با پایان دوره استفاده از تسهیلات و سررسید شدن بدهی، امکان بهرهمندی شرکت از ظرفیت شبکه بانکی و جذب منابع مالی جدید با محدودیت جدی روبهرو شد و سرمایه بیش از ۳۸ هزار سهامدار و ایجاد اشتغال پایدار به خطر افتاد .
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان گفت : پرونده سیمان بیارجمند در جلسات متعدد کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و ابعاد مالی، بانکی و حقوقی آن در نشستهای جداگانه با معاون اول رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیسکل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دیگر مسئولان ذیربط مطرح شد.
محمدجواد کولیوند افزود : مطالبات و اعتراضات سهامداران درباره نحوه ادامه فعالیت و نوع تولید کارخانه، در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان هم بررسی و در پیگیری های بعدی با معاون اول قوه قضائیه، بخشی از موانع حقوقی و اختلافات موجود نیز حلوفصلشد.
به گفته وی ، مجموع این پیگیریها سرانجام به تصویب پیشنهاد استمهال بدهی ارزی این شرکت در هیأت وزیران و ابلاغ مصوبه مربوطه منجر شد که بر اساس این تصمیم، دوره استفاده از تسهیلات تا دوم اسفند ۱۴۰۷ تمدید و مهلت بازپرداخت بدهی نیز تا دوم شهریور ۱۴۱۱ تعیین شده است.
این مصوبه، بدهی شرکت را از وضعیت سررسید گذشته خارج کرده و با کاهش فشار ناشی از بدهی و جرایم بانکی، یکی از اساسیترین موانع جذب منابع مالی و تکمیل پروژه را برطرف ساخته است. به این ترتیب، زمینه برای ورود سرمایهگذار، تأمین مالی مجدد، تکمیل عملیات اجرایی و حرکت پروژه بهسوی بهرهبرداری فراهم شده است.
کارخانه سیمان بیارجمند با ظرفیت تولید سالانه ۵۰۴ هزار تن سیمان سفید، از طرحهای مهم صنعتی و معدنی شرق استان سمنان است که بهرهبرداری از آن میتواند علاوه بر صیانت از سرمایه ۳۸ هزار سهامدار، زمینه ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، رونق فعالیتهای معدنی، توسعه حملونقل، افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت اقتصاد منطقه بیارجمند را فراهم کند.