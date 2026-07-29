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جانشین پلیس راه راهور فراجا، از خروج مرگبار مینیبوس در جاده کاشمر؛ و جان باختن ۵ زن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت:یک مینیبوس با ۲۸ سرنشین شامل زنان و کودکان در حال حرکت بود که متأسفانه بر اساس آخرین آمار، ۵ نفر از سرنشینان (همگی خانم) در صحنه حادثه جان باختند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه راننده مینیبوس بانویی متولد ۱۳۶۱ بوده است، تصریح کرد: این وسیله نقلیه در مسیر کوهسرخ به کاشمر، در مسیر شمال به جنوب و در محور کوهستانی دارای پیچهای متعدد و سرازیری در حال حرکت بود که از جاده خارج و به دره سقوط کرد.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش اولیه کارشناسان پلیس راه و اظهارات راننده، علت اولیه وقوع این سانحه، نقص در سیستم ترمز و خالی کردن ترمز خودرو بوده است. با این حال، بررسیهای کارشناسی برای مشخص شدن تمامی ابعاد حادثه همچنان ادامه دارد و نتیجه نهایی پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.
سرهنگ محبی به رانندگان بهویژه افرادی که قصد سفر به مناطق کوهستانی، ییلاقی و گردشگری را دارند، هشدار داد: در فصل سفرهای تابستانی و با افزایش تردد در جادههای کوهستانی و دارای شیب و پیچهای متعدد، اطمینان از سلامت فنی وسیله نقلیه، بهویژه سیستم ترمز، پیش از آغاز سفر ضروری است.
وی گفت: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، انجام بازدیدهای فنی پیش از سفر، پرهیز از سوار کردن بیش از ظرفیت مجاز و توجه به شرایط مسیر، نقش تعیینکنندهای در پیشگیری از حوادث تلخ جادهای دارد و میتواند از وقوع خسارات جبرانناپذیر جلوگیری کند.