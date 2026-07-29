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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پیکر پاک الگو صبر و استقامت و مظهر ایثار و شجاعت حاجیه خانم سید نسا نوربخش آهنگرکلایی مادر صبور و بزرگوار شهیدان والامقام محمدکاظم و داراب رشیدی با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران، مسئولان و امت انقلابی در شهرستان قائم شهر تشییع شد.

پیکر مطهر مادر شهیدان گرانقدر رشیدی پس از تشییع در گلزار شهدای روستای رکابدارکلا شهرستان قائم شهر و در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد.

کهنسال مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران در حاشیه مراسم تشییع، با ابلاغ پیام تسلیت دکتر موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، از بیت معزز شهیدان رشیدی دلجویی کرد.

شهید محمدکاظم رشیدی متولد چهارم فروردین ماه ۱۳۳۸ و در تاریخ نهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۶ و شهید داراب رشیدی متولد دوم تیر ماه ۱۳۴۰ و در تاریخ سوم آبان ماه ۱۳۶۰ به درجه رفیع شهادت نائل شدند.