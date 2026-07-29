به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از خرید تضمینی بیش از ۲۸۴ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان به ارزش ۱۲ همت خبر داد.

محمدرضا اصغری با تشریح آخرین وضعیت خرید تضمینی غلات در استان اظهار کرد: از آغاز فصل برداشت (اوایل تیرماه) تاکنون، با همت گندم‌کاران استان بیش از ۲۸۴ هزار تن گندم مازاد بر مصرف تحویل مراکز خرید دولتی و بخش خصوصی شده است.

وی به رتبه‌بندی شهرستان‌های پیشرو در تحویل این محصول اشاره کرد و افزود: شهرستان بوکان با تحویل ۶۰ هزار تن، شهرستان‌های میاندوآب، چهاربرج و باروق با مجموع بیش از ۳۵ هزار تن و شهرستان نقده با ۳۴ هزار تن گندم، به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم تحویل محصول در استان قرار دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی درباره سهم شبکه توزیع و خرید عنوان کرد: شبکه تعاون روستایی استان با فعال‌سازی ۴۴ مرکز خرید تخصصی، بیش از ۹۰ هزار تن از محصول گندم‌کاران را خریداری کرده است؛ مابقی خرید نیز توسط اداره کل غله، سیلو‌های بخش خصوصی و کارخانجات آرد استان انجام می‌شود.