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شهرداری بندر کیاشهر با هدف ارتقای امنیت شهروندان و مدیریت بهینه جمعیت سگهای ولگرد در سطح شهر، برنامهای جامع و انسانی را برای ساماندهی این حیوانات در دستور کار قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مهندس سعید فدایی شهردار بندر کیاشهر، گفت: با توجه به دغدغههای شهروندان، مبنی بر پرسه زنی سگهای ولگرد بهویژه در ساعات غروب و شب که تردد در برخی نقاط شهر را دشوار کرده بود، شهرداری و شورای اسلامی شهر تصمیم گرفتند تا با رویکردی اصولی و علمی به موضوع ساماندهی سگهای ولگرد بپردازند.
وی افزود: در این راستا، محیطی برای نگهداری موقت سگها آماده شده است تا پس از جمعآوری از نقاط مختلف شهر، عملیات بهداشتی شامل سمزدایی، انگلتراپی، عقیمسازی و پلاکگذاری روی آنها انجام شود و سگهایی که رفتارهای تهاجمی ندارند و بی خطر هستند، پس از طی این مراحل، به محیط شهر بازگردانده میشوند.
وی با بیان اینکه این طرح با حمایتهای ریاست حوزه قضایی و همکاری مراکز دامپزشکی اجرا میشود از برنامههای آتی خود برای پایدارسازی این روند خبر داد و گفت: در تلاش هستیم تا با دریافت یک زمین دو هکتاری از منابع طبیعی در محدوده انتهایی محل دفن زباله، مرکزی دائمی و اصولی برای نگهداری سگها ایجاد کنیم و مدیریت آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا این معضل بهصورت ریشهای و دائمی حل شود.