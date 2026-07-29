در راستای پربارسازی اوقات فراغت، برنامه‌ها و طرح‌های متنوع ورزشی با هدف هدایت هدفمند دانش آموزان در شهرستان نهاوند در حال اجرا است.

طرح‌های اوقات فراغت ورزشی، بستری برای نشاط اجتماعی و استعدادیابی دانش آموزان

طرح‌های اوقات فراغت ورزشی، بستری برای نشاط اجتماعی و استعدادیابی دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ، آموزش شنا یکی از رشته‌های ورزشی است که علاقمندان زیادی دارد و امسال بیش از ۲ هزار دانش آموز در شهرستان نهاوند در این رشته ثبت نام کرده‌اند.

برگزارکنندگان این برنامه‌ها معتقدند طرح‌های اوقات فراغت، علاوه بر تقویت سلامت جسمی و روحی شرکت‌کنندگان، نقش مؤثری در ایجاد شور و نشاط اجتماعی و ترویج سبک زندگی سالم دارند.

همچنین شناسایی استعداد‌های ورزشی و پرورش قهرمانان آینده، از مهم‌ترین اهداف و دستاورد‌های اجرای طرح‌های اوقات فراغت به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز رشد و شکوفایی نسل جوان در عرصه‌های مختلف ورزشی باشد.