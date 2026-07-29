سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان در خرداد ماه امسال اعلام کرده بود که موضوع افزایش مکرر قیمت موتورسیکلت در دست بررسی است و پرونده‌های گرانفروشی به سازمان تعزیرات ارسال می‌شود، اما افزایش قیمت‌ها ادامه دارد و بررسی پرونده‌ها آغاز نشده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، با ورود به مرداد ماه شاهد اعلام قیمت‌های جدید شرکت‌های موتورسیکلت هستیم، قیمت‌هایی که نسبت به یک‌ماه پیش حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.

خرداد ماه امسال مدیرکل نظارت بر کالا‌های فلزی سازمان حمایت گفته بود: با توجه به افزایش قیمت‌های مکرر، اعضای انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت به سازمان حمایت دعوت شدند و اسناد و مدارک آنها در خصوص قیمت‌ها را دریافت کردیم تا بررسی کنیم.

به گفته ابراهیم سالاری؛ اگر در بررسی‌ها مشخص شود که این میزان افزایش قیمت، خارج از ضوابط بوده است، سازمان حمایت گزارش تخلفات را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌کند و با تشکیل پرونده گرانفروشی، قاضی پرونده می‌تواند احکامی نظیر بازگشت وجوه مشتری یا جریمه شرکت‌ها صادر کند.

با گذشت بیش از یکماه از این اظهار نظر، پیگیری‌ها از سازمان حمایت حاکی از این است که هنوز شرکت‌های سازنده و مونتاژکار موتورسیکلت، مدارک و صورت‌های مالی را به سازمان حمایت تحویل نداده‌اند، هر چند مشخص نیست که روش تعیین قیمت با فاکتور‌های مالی ارائه شده از سوی خود شرکت ها، چقدر می‌تواند به کشف قیمت واقعی کمک کند و یا اگر شرکت‌ها در ارسال اسناد و مدارک قیمت تمام شده به سازمان حمایت، تعلل کنند، این سازمان چگونه و چه زمانی وارد عمل خواهد شد.