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یکی از خیرین باسابقه ستاد مردمی دیه استان یزد، در ادامه حمایتهای خود از آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، با اهدای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به نیت سلامتی خود و خانواده و افزایش خیر و برکت در کسبوکار، موجبات آزادی ۵ زندانی جرائم غیرعمد را فراهم ساخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، بنا بر اعلام روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان یزد: گاهی بزرگترین نیکیها بیآنکه نامی از صاحبشان بر زبان آید، سرنوشت چندین خانواده را دگرگون میکند، در همین راستا، همزمان با چهارشنبه هفتم مردادماه، یکی از خیرین باسابقه و همراه ستاد مردمی دیه استان یزد، با حضور در دفتر این ستاد، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان را به نیت سلامتی خود و خانوادهاش و افزایش خیر و برکت در کسبوکار اهدا کرد تا زمینه آزادی ۵ زندانی جرائم غیرعمد فراهم شود.
همیشه معتقدم بهترین نیکی، آن است که بیهیاهو و تنها برای رضای خداوند انجام شود و از خداوند متعال خواستم در سایه لطف و کرمش، سلامتی، آرامش و خیر و برکت را نصیب من و خانوادهام کند و توفیق خدمت به بندگانش را از ما نگیرد و باور دارم هر گرهای که از زندگی یک انسان باز شود، خداوند گرههای بسیاری را از زندگی ما خواهد گشود.
اگر این کمک بتواند زمینه بازگشت چند نفر به آغوش خانوادههایشان را فراهم کند و دل چند مادر، همسر یا فرزند را شاد سازد، برای من ارزشمندترین پاداش است و امیدوارم فرهنگ گرهگشایی از زندانیان جرائم غیرعمد بیش از پیش در جامعه گسترش یابد و هر کس به اندازه توان خود، در این مسیر خداپسندانه سهمی داشته باشد.