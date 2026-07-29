به منظور توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ، ۱۲ هزار مدرسه کشور به نیروگاه ۵ کیلوواتی مجهز می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمد درویش رئیس کمیته محیط زیست در کمیسیون سلامت اجتماعی یونسکو در بازدید از مدارس مجهز به پنل های خورشیدی در سمنان گفت: تولید برق در این نیروگاه های خورشیدی به طور متوسط درآمد بالغ بر ماهانه ۵ میلیون تومان برای مدارس خواهد داشت.

وی با بیان اینکه قرار است به طور متوسط ۵۲ مدرسه در هر استان به نیروگاه خورشیدی تجهیز شود گفت : با توجه به شرایط اقلیمی سمنان این تعداد در این استان ۱۴۲ مدرسه است

وی افزود: سمنان در بین ۳۱ استان کشور با وارد مدار کردن ۲۶۰ مگاوات برق از نیروگاه خورشیدی رتبه اول کشور را دارد.

پاکدامن کارشناس شرکت توزیع برق استان سمنان هم گفت:در مرحله نخست تجهیزات پنل خورشیدی برای ۵۲ مدرسه خریداری و نصب شده و تجهیز ۹۰ مدرسه دیگر هم در دستور کار قرار دارد .

وی افزود این نیروگاه‌ها به صورت رایگان در مدارس نصب می‌شود .