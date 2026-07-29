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روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: تعرفههای جدید خدمات شهرسازی و معماری از چهارشنبه ۱۵ مرداد در تمامی فرآیندها اعمال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: شهروندان، مالکان، مهندسان، مشاوران و فعالان حوزه ساختوساز از چهارشنبه ۱۵ مرداد در تمامی فرآیندهای مرتبط براساس تعرفه های جدید باید هزینه ها را پرداخت کنند.
ساکنان کیش در صورت نیاز به انجام امور مربوط در حوزه صدور پروانه، استعلامها و سایر خدمات شهرسازی و معماری، درخواستهای خود را بر اساس تعرفههای جدید ثبت و پیگیری کنند.