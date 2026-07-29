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استفاده دقیق، علمی و بهموقع از دادههای هواشناسی، بهویژه در زمان کشتهای پاییزه، یکی از راهبردیترین عوامل در مدیریت ریسک، کاهش خسارات احتمالی و تضمین پایداری تولید در بخش کشاورزی آذربایجان غربی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: استفاده دقیق، علمی و بهموقع از دادههای هواشناسی، بهویژه در زمان کشتهای پاییزه، یکی از راهبردیترین عوامل در مدیریت ریسک، کاهش خسارات احتمالی و تضمین پایداری تولید در بخش کشاورزی استان است.
کارگاه آموزشی تخصصی «تأثیر دادههای هواشناسی در بخش کشاورزی» با هدف ارتقای دانش فنی کارشناسان، تقویت مدیریت خطرپذیری در فرآیند تولید و با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان حوزههای ترویج، زراعت، باغبانی و حفظ نباتات در محل ادارهکل هواشناسی آذربایجانغربی برگزار شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان در حاشیه این نشست، با تبیین نقش محوری اطلاعات اقلیمی در امنیت غذایی اظهار کرد: مدیریت بهینه منابع آب و خاک بدون توجه به تغییرات اقلیمی امکانپذیر نیست؛ لذا ترویج روشهای حفاظتی خاک، اصلاح الگوی کشت و رعایت دقیق تناوب زراعی باید در صدر برنامههای اجرایی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: ابلاغ توصیههای فنی و اطلاعرسانی بهنگام به بهرهبرداران بر اساس دادههای هواشناسی، زیربنای پایداری تولید و مدیریت بحران در مزارع و باغات است که این امر علاوه بر کاهش هزینههای تولید، موجب افزایش بهرهوری و صیانت از سرمایههای بخش کشاورزی میشود.
در این دوره آموزشی، مدیرکل هواشناسی استان و مدیران حوزههای تخصصی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی نیز به تشریح راهکارهای عملیاتی جهت پیوند میان دادههای هواشناسی و مدیریت مزارع پرداخته و بر لزوم همافزایی میان بخشهای فنی و اجرایی تأکید کردند.
برگزاری این دورههای تخصصی در راستای سیاستهای ابلاغی جهت مدیریت علمی بخش کشاورزی و حرکت به سمت کشاورزی دانشبنیان صورت میگیرد تا با پیشبینی دقیق مخاطرات جوی، گامی مؤثر در جهت تأمین امنیت غذایی پایدار در منطقه برداشته شود.